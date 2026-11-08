Cina: lanciati quattro satelliti con un razzo CERES-2 Y3

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore CERES-2 Y3 con quattro satelliti a bordo decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 7 novembre 2026. Il razzo è decollato alle 7:37 (ora di Pechino) e ha immesso con successo i satelliti nell’orbita prevista.

-Foto Xinhua-

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