Attivisti arrestati in Cisgiordania, previsto per domani il rientro in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv hanno concluso questa sera le visite consolari presso l’aeroporto ai sei attivisti arrestati nei giorni scorsi in Cisgiordania dall’esercito israeliano mentre affiancavano contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Tutti i connazionali – comunica la Farnesina – partiranno domattina per l’Italia con un volo di linea. Hanno potuto effettuare chiamate telefoniche alle famiglie e parlare con la Console e i suoi collaboratori. Sono in buone condizioni di salute ma hanno dichiarato di aver subito forme di violenza psicologica e, in un caso, di aver subito una aggressione durante una fase della detenzione. L’Ambasciata d’Italia ha già effettuato i primi passi per chiedere chiarimenti alle autorità israeliani sul trattamento subito dai connazionali durante la detenzione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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