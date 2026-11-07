ROMA (ITALPRESS) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha informato il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, della sua intenzione di incaricarlo di formare un governo. Lo riferisce una nota della presidenza israeliana. Herzog ha invitato Eisenkot alla residenza presidenziale, dove domani, 8 novembre, alle 17:00 gli sarà affidato l’incarico di formare il governo, aggiunge la nota.

Durante il ciclo di consultazioni, i partiti che complessivamente contano 67 membri della Knesset hanno raccomandato al presidente Herzog di incaricare il leader di Yashar Eisenkot di formare il governo. Le fazioni che complessivamente contano 46 membri della Knesset hanno raccomandato il primo ministro e leader del Likud, Benjamin Netanyahu, mentre una partito, Utj, di sette membri della Knesset non ha indicato alcun nome.

Negli ultimi giorni, il presidente israeliano ha avuto colloqui approfonditi con diverse figure del panorama politico, tra cui incontri con Netanyahu e Eisenkot, a cui ha comunicato la sua intenzione, prosegue la nota. Una volta che Herzog ha incaricato un membro della Knesset di formare un governo, tale membro avrà 28 giorni, ai sensi della Legge Fondamentale sul Governo, per formare un nuovo governo. Qualora fosse necessario più tempo, il presidente è autorizzato dalla legge a concedere un’estensione fino a 14 giorni aggiuntivi.

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