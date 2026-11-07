LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha stanziato nel 2025 oltre 5,16 milioni di euro a favore dello Strumento per l’Ucraina dell’Unione europea, nell’ambito del sostegno finanziario del blocco a Kiev per far fronte alle conseguenze della guerra.

A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri maltese, Chris Fearne, rispondendo un’interrogazione parlamentare presentata dall’opposizione. Una parte dei fondi, ha spiegato Fearne, è destinata a interventi per attenuare l’impatto umanitario del conflitto, oltre che a iniziative volte a rafforzare la coesione sociale e l’inclusione nella società ucraina. Il contributo maltese, pari esattamente a 5.159.221,11 euro, rientra nel sostegno dell’Ue finanziato attraverso il bilancio generale dell’Unione e classificato come aiuto pubblico allo sviluppo.

La somma supera di circa un milione di euro le risorse che Malta ha destinato separatamente agli interventi umanitari nel corso dello stesso anno, per un totale di 4.156.131 euro. Fearne ha precisato che i dati relativi alla spesa umanitaria sono ancora provvisori e dovranno essere discussi e convalidati con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Nel dettaglio, il bilancio degli aiuti umanitari comprende 75.042 euro destinati specificamente all’Ucraina, una cifra distinta dal contributo maltese allo Strumento europeo per l’Ucraina. La quota maggiore della spesa, pari a circa 3,09 milioni di euro, riguarda la partecipazione di Malta agli interventi dell’Ue in diversi Paesi. Altri 279.676 euro sono stati invece erogati attraverso le Nazioni Unite per operazioni umanitarie mirate.

Tra i singoli Paesi e territori beneficiari, il contributo più consistente è andato ai Territori palestinesi, con 368.684,89 euro. Seguono Haiti e Sudan, con 75.000 euro ciascuno, e la Repubblica Democratica del Congo, con 50.000 euro. Altri 40.000 euro sono stati destinati allo Yemen, mentre Giamaica e Cuba hanno ricevuto 35.000 euro ciascuna. Pakistan e Libia hanno beneficiato rispettivamente di 20.000 e 12.728 euro.

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(ITALPRESS).