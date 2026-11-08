La National Oil Corporation libica stringe partnership con i vertici delle principali compagnie energetiche globali

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della National Oil Corporation (NOC) libica, Masoud Sulaiman, ha partecipato alla conferenza ed esposizione ADIPEC 2026 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove ha tenuto una serie di incontri con i vertici delle principali compagnie energetiche globali.

Secondo quanto reso noto dallo stesso Sulaiman sul proprio account Facebook ufficiale, i colloqui hanno mirato a rafforzare le partnership strategiche, ampliare gli investimenti e sostenere i piani di sviluppo del settore petrolifero e del gas in Libia.

Tra le aziende incontrate figurano SLB, Chevron, BP, Honeywell, Wintershall, Dragon Oil, Excelerate e Solar Turbines.

Le discussioni hanno riguardato temi specifici, come lo sviluppo delle turbine a gas per l’efficienza degli impianti, i progetti per le unità di rigassificazione (FSRU), il trasferimento di conoscenze e l’apertura di uffici nel Paese, oltre all’esplorazione di nuove opportunità di investimento.

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