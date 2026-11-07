CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Sparatoria in pieno centro a Cracovia. Secondo il comando provinciale della polizia, citato da Polsat News, le vittime sono cinque, mentre almeno 12 persone sono rimaste ferite. L’autore degli spari è stato catturato, dopo essere stato a sua volta colpito dagli agenti di polizia.

Il personale medico è al lavoro davanti alla Basilica di Santa Maria e un elicottero del servizio di soccorso aereo è atterrato in piazza

“Si è verificata una sparatoria nella Piazza del Mercato principale di Cracovia, con colpi d’arma da fuoco esplosi da un veicolo in transito. Invitiamo la popolazione a cercare riparo in un luogo sicuro”, aveva dichiarato sempre a PolSat News un portavoce del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

– Foto di repertorio www.Pexels.com –

(ITALPRESS).