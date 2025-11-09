Cina: lanciati con successo nuovi satelliti sperimentali

HAIYANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha lanciato domenica un gruppo di nuovi satelliti sperimentali nello spazio dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong.
Il Centro di lancio satellitare di Taiyuan ha effettuato il lancio del razzo vettore Long March-11 alle 5:01 del mattino (ora di Pechino). Tre satelliti sperimentali Shiyan-32 sono entrati con successo nell’orbita prestabilita.
Questi satelliti sono destinati principalmente a condurre esperimenti su tecnologie spaziali.
Il lancio ha segnato la 606ma missione di volo della serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
