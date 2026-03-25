Cina: Lamost mette a disposizione di partner internazionali oltre 30 mln di spettri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il telescopio spettroscopico a fibra multi-oggetto per vaste aree celesti (Lamost) della Cina ha reso disponibile ieri ad astronomi cinesi e partner internazionali il suo più recente set di dati, comprendente oltre 30 milioni di spettri, consolidando la sua posizione come progetto di rilevamento con il maggior numero di spettri diffusi al mondo.

Secondo il Centro operativo e di sviluppo del Lamost degli Osservatori astronomici nazionali, sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze (Naoc), il set di dati, denominato DR13, copre un periodo di osservazione che va da ottobre 2011 a giugno 2025 e comprende 6.961 campi di osservazione a bassa risoluzione e 3.404 a media risoluzione.

I 30,82 milioni di spettri diffusi comprendono circa 13,47 milioni di spettri a bassa risoluzione e 17,35 milioni di spettri a media risoluzione. Inoltre, includono un catalogo dei parametri spettrali stellari con circa 12,94 milioni di voci.

Il numero complessivo di spettri diffusi dal Lamost e la portata del suo catalogo di parametri stellari continuano a essere ai primi posti al mondo, ha riferito la Naoc.

Finora, oltre 1.900 utenti di 278 istituzioni in Paesi e regioni tra cui Cina, Stati Uniti, Germania, Belgio e Danimarca hanno condotto ricerche utilizzando i dati generati dal telescopio cinese, portando alla pubblicazione di oltre 2.200 articoli scientifici di alta qualità.

Negli ultimi anni, i dati del Lamost hanno contribuito alla pubblicazione di oltre 300 articoli all’anno, più del 40% dei quali firmati da astronomi stranieri. La sua produzione scientifica complessiva lo colloca tra i principali telescopi astronomici al mondo di grandi dimensioni nella categoria dei 6-10 metri.

Prima grande infrastruttura scientifica e tecnologica nazionale della Cina nel campo dell’astronomia, il Lamost è stato pioniere a livello mondiale nelle grandi ricognizioni spettroscopiche del cielo e opera in modo efficiente e stabile da 14 anni. I suoi spettri hanno consentito agli astronomi di tutto il mondo di condurre finora le ricerche più sistematiche sulla struttura e l’evoluzione della Via Lattea e hanno portato a una serie di progressi in ambiti come la ricerca di oggetti compatti, la fisica stellare, gli esopianeti e i quasar.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).