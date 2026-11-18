HOBART (AUSTRALIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave rompighiaccio da ricerca cinese Xuelong fa rotta verso un porto nei pressi di Hobart, in Australia, il 18 novembre 2026. La Xuelong, con a bordo i membri della 43esima spedizione scientifica cinese in Antartide, è arrivata oggi a Hobart, importante punto di accesso al continente antartico.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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