Tian Dan, 37 anni, è una rider e madre di due figli. Nel 2021, Tian ha lasciato la sua città natale di Hanzhong, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, per lavorare come rider a Shanghai. Nei suoi primi giorni di lavoro, ha affrontato diverse difficoltà, come perdersi e cadere dal suo motorino. Ma con perseveranza è migliorata gradualmente ed è arrivata a comprendere il valore della sua professione. Nel 2024, Tian si è iscritta all’iniziativa nazionale di formazione continua, pensata per aiutare i lavoratori a proseguire gli studi, ed è diventata una dei primi rider a frequentare gratuitamente l’università. Oggi si è laureata al junior college e si è iscritta a un corso di laurea triennale. Recentemente, la 37enne ha ricevuto il riconoscimento cinese di “March 8th Red-Banner Individual Holder” 2025, una delle più alte onorificenze conferite dalla Federazione nazionale delle donne cinesi alle donne più meritevoli del Paese. Dopo aver ricevuto l’onorificenza nazionale, Tian è consapevole delle maggiori responsabilità che deve assumersi per aiutare più rider nel loro lavoro, nella loro vita e nel loro sviluppo.

