Cina: la Festa delle torce anima la contea di Yuexi nel Sichuan (2)

YUEXI COUNTY (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 agosto 2026, mostra alcuni membri del gruppo etnico Yi celebrare la Festa delle torce con i visitatori in un terrazzamento nel villaggio di Yangpo, contea di Yuexi, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Dal 2 al 4 agosto, nella contea si è tenuta una stagione turistica dedicata alla Festa delle torce. L’evento ha proposto serate a tema carnevalesco, competizioni di cultura popolare e gare di danza e canto. La Festa delle torce è una celebrazione tradizionale del gruppo etnico Yi, che si tiene generalmente ogni anno intorno al ventiquattresimo giorno del sesto mese del calendario lunare cinese.

-Foto Xinhua-

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