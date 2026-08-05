PECHINO (CINA) (XINHUA) – Il ministero cinese del Commercio oggi ha annunciato la decisione di adottare contromisure nei confronti di sei entità statunitensi, tra cui Applied DNA Sciences.

Secondo il ministero, le misure, entrate in vigore oggi, sono state adottate in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alle aziende cinesi con il pretesto del cosiddetto “lavoro forzato”.

La decisione degli Stati Uniti viola gravemente il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali e compromette seriamente la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina, ha affermato il ministero.

(XINHUA).