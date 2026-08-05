Londra, donna attacca i passanti con un paio di forbici a Covent Garden: 4 feriti, arrestata una 47enne

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Una donna è stata arrestata dopo che diverse persone sono state accoltellate oggi a Covent Garden, a Londra. Sequestrate un paio di forbici. Secondo quanto riferisce l’emittente Sky News, l’ipotesi è che la donna arrestata dopo l’accaduto, di 47 anni, soffra di problemi mentali. I soccorsi hanno accertato intanto il ferimento di quattro uomini.

– Foto Ipa Agency –

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