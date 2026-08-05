Egitto, il ministro degli esteri Abdelatty ad Amman per il trilaterale con Giordania e Iraq

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha partecipato ad Amman alla riunione del meccanismo di cooperazione trilaterale tra Egitto, Giordania e Iraq, insieme al vice primo ministro e ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, e al vice primo ministro e ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein. La trilaterale si è svolta a margine della riunione ministeriale dedicata a Gerusalemme.

Secondo una nota del Ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty ha sottolineato l’importanza del meccanismo trilaterale come strumento per rafforzare l’integrazione regionale e la cooperazione araba, chiedendo di trasformare la volontà politica dei tre Paesi in progetti concreti nei settori delle infrastrutture, del commercio, dell’industria, dell’energia, dell’interconnessione elettrica, dell’agricoltura e dei trasporti.

I tre ministri hanno inoltre esaminato i principali dossier regionali, con particolare attenzione alla questione palestinese, ribadendo la necessità di intensificare gli sforzi arabi e internazionali a sostegno dei diritti del popolo palestinese e della creazione di uno Stato indipendente sui confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

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(ITALPRESS).