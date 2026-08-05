PODGORICA (MONTENEGRO) (ITALPRESS) – “Il Montenegro non ha avviato negoziati per l’istituzione di hub per il rimpatrio di migranti sul proprio territorio e qualora gli venisse proposto “la risposta sarà negativa”. Lo ha scritto su X il premier montenegrino Milojko Spajic.

“In merito alle notizie diffuse dai media sulla presunta lista preliminare di paesi in cui l’Unione Europea potrebbe istituire centri di accoglienza e rimpatrio per migranti irregolari provenienti da paesi UE, desidero precisare che il Montenegro non ha avviato negoziati per l’istituzione di tali centri sul proprio territorio e che il Governo non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso. Qualora tale iniziativa venisse presentata, la nostra risposta sarà negativa”, ha scritto Spajic.

“Il Montenegro rimane un partner affidabile dell’Unione Europea nella protezione delle frontiere comuni, nonché nella gestione dei flussi migratori. Tuttavia, ogni decisione riguardante il nostro paese sarà presa in modo responsabile, trasparente ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini del Montenegro”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).