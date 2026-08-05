Netanyahu “Trump il nostro più grande amico, ma l’esistenza di Israele non è negoziabile, con o senza accordo”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Il presidente Trump è il nostro più grande amico e il più grande amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca, e gli Stati Uniti sono il nostro più grande alleato, e tutti lo capiscono. Ma l’esistenza di Israele non è negoziabile, con o senza accordo. Sono determinato a fare tutto il necessario per garantire la nostra sicurezza e il nostro futuro”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante il suo discorso ai funerali di Stato di Shimon e Rebecca Herzl, nonno e nonna di Theodor Herzl, le cui spoglie sono state rimpatriate da Belgrado.

– Foto Ipa Agency –

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