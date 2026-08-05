Cina: il “Villaggio di pietra” di Tianjin attrae numerosi turisti (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori si riposano in un caffè nel villaggio di Xijingyu, nel distretto di Jizhou della municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 4 agosto 2026. Durante le vacanze estive, il villaggio ha attirato numerosi visitatori. Conosciuto come il “Villaggio di pietra”, è famoso per le sue particolari abitazioni e per i suoi vicoli costruiti in pietra.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).