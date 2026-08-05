Raid russi nella notte in Ucraina, almeno 15 morti e 51 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Almeno quindici persone sarebbero morte nei raid russi condotti nella notte a Kiev e nella zona della capitale. Altre 51 persone sono rimaste ferite. E’ quanto riferisce Kyiv Independent, citando le autorità locali.

Nella regione di Kiev, 14 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dal Servizio statale per le emergenze, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Danni sono stati segnalati nei quartieri di Brovary, Bucha e Fastiv, con magazzini e veicoli in fiamme dopo l’attacco russo. Una persona è rimasta uccisa e 24 ferite nella capitale, secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko, aggiungendo che tra i feriti, 15 sono stati ricoverati in ospedale, quattro dei quali in condizioni critiche.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).