Tunisia, stanziati 2,5 milioni per rafforzare i servizi nelle località turistiche

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha stanziato circa 2,5 milioni di euro (8,425 milioni di dinari) per migliorare la pulizia, i servizi e le infrastrutture nelle località turistiche durante il picco della stagione estiva.

La misura è stata esaminata nel corso di una riunione presieduta dal ministro del Turismo, Sofiene Tekaya, dedicata al monitoraggio dell’andamento del settore. Secondo quanto riferito dalla pagina ufficiale del Ministero del Turismo tunisino. Le risorse comprendono circa 2 milioni di euro (6,75 milioni di dinari) destinati a progetti di riqualificazione turistica e all’acquisto di attrezzature per la pulizia, oltre a circa 490 mila euro (1,675 milioni di dinari) a favore di 20 comuni turistici per rafforzare gli interventi di igiene urbana.

Il governo contribuirà inoltre a finanziare il 60% del programma di pulizia meccanizzata delle spiagge. Dall’inizio dell’anno sono state effettuate quasi 4.000 ispezioni in strutture ricettive, ristoranti turistici e agenzie di viaggio, con controlli sulla qualità dei servizi, la sicurezza, l’igiene e la trasparenza delle attività commerciali, nell’ambito delle misure volte a consolidare l’attrattività della destinazione Tunisia durante la stagione estiva.

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