Cina: la capacità installata di generazione di energia aumenta del 17,5%

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La capacità cumulativa installata di generazione di energia della Cina ha raggiunto 3,72 miliardi di kilowatt alla fine di settembre 2025, registrando un aumento su base annua del 17,5%, secondo i dati ufficiali resi noti domenica.
La capacità di generazione da energia solare ammontava a 1,13 miliardi di kilowatt alla fine del mese scorso, con un incremento del 45,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo quanto riportato dall’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).
La capacità di generazione da energia eolica ha raggiunto quasi 582 milioni di kilowatt alla fine di settembre, con un aumento del 21,3% su base annua, hanno rivelato i dati della NEA.
Nei primi nove mesi del 2025, le principali società cinesi di generazione di energia hanno investito 598,7 miliardi di yuan (circa 84,4 miliardi di dollari ) in progetti di generazione di energia, con un incremento dello 0,6% su base annua.
Durante lo stesso periodo, gli investimenti in progetti per le reti elettriche hanno totalizzato 437,8 miliardi di yuan – con un aumento del 9,9% su base annua, secondo i dati resi noti dalla NEA.
