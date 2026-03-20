Cina: Kuqa diventa meta turistica ambita tra storia e cultura (3)

KUQA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra la torre di avvistamento di Kizilgaha nella città di Kuqa, nella regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, l’8 settembre 2023. Kuqa, ai piedi dei monti Tianshan, è caratterizzata dal suo paesaggio spettacolare di cime innevate, canyon e oasi desertiche.

Storico crocevia lungo l’antica Via della seta, Kuqa è stato il luogo in cui la civiltà orientale e quella occidentale si sono incontrate e fuse, dando origine alla sua arte unica.

Oggi funge sia da porta d’accesso all’autostrada di Duku, o autostrada Dushanzi-Kuqa, sia da importante destinazione turistica, dove antiche rovine e un vivace centro storico invitano i visitatori a scoprire la sua vivace storia.

– Foto Xinhua –

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