Cina: Kuqa diventa meta turistica ambita tra storia e cultura (1)

KUQA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ballerini si esibiscono nella città di Kuqa, nella regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, il primo aprile 2024. Kuqa, ai piedi dei monti Tianshan, è caratterizzata dal suo paesaggio spettacolare di cime innevate, canyon e oasi desertiche.
Storico crocevia lungo l’antica Via della seta, Kuqa è stato il luogo in cui la civiltà orientale e quella occidentale si sono incontrate e fuse, dando origine alla sua arte unica.
Oggi funge sia da porta d’accesso all’autostrada di Duku, o autostrada Dushanzi-Kuqa, sia da importante destinazione turistica, dove antiche rovine e un vivace centro storico invitano i visitatori a scoprire la sua vivace storia.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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