JIEYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’11 marzo 2026, mostra uno spettacolo della danza del leone durante la fiera del tempio Chenghuang a Jieyang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La fiera del tempio Chenghuang, che si tiene il 23esimo giorno del primo mese del calendario tradizionale cinese, è uno dei principali eventi culturali folkloristici tradizionali di Jieyang.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
