Cina: Jiangsu, la manifattura avanzata sostiene la crescita economica (1)

NANJING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo a guida autonoma viene regolato in una linea di produzione della Neolix, azienda produttrice di veicoli autonomi, a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 25 marzo 2026. Negli ultimi anni il Jiangsu si è concentrato sullo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, perseguendo uno sviluppo di fascia alta, intelligente e globalizzato, e facendo leva sulla manifattura avanzata per sostenere una crescita economica di alta qualità. Nel campo delle attrezzature di fascia alta, il Jiangsu ha compiuto progressi autonomi, affermandosi come importante base per le principali apparecchiature tecniche nazionali. Nel settore delle attrezzature intelligenti e connesse, il Jiangsu ha assunto un ruolo di primo piano nell’industria dei sistemi senza pilota. Le tecnologie automatizzate sono state applicate alla logistica urbana e all’ammodernamento industriale, rendendo il Jiangsu all’avanguardia a livello mondiale nel settore dei veicoli autonomi a bassa velocità. Per quanto riguarda lo sviluppo futuro, il Jiangsu continuerà a promuovere la trasformazione intelligente e l’aggiornamento digitale, così da consolidare la propria posizione come una delle principali economie provinciali cinesi, rafforzando costantemente le basi della stabilità economica nazionale e sprigionando nuovo slancio per lo sviluppo.

– Foto Xinhua –

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