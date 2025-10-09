Cina: Jasmine Paolini batte Yuan Yue al secondo turno del Wuhan Open (2)

(251008) -- WUHAN, Oct. 8, 2025 (Xinhua) -- Yuan Yue of China reacts during the women's singles round of 32 match against Jasmine Paolini of Italy at the 2025 Wuhan Open tennis tournament in Wuhan, central China's Hubei Province, Oct. 8, 2025. (Xinhua/Wu Zhizun)

WUHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La cinese Yuan Yue durante la partita di singolare femminile contro l’italiana Jasmine Paolini, match valido per il secondo turno del Wuhan Open, torneo di tennis in corso a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, l’8 ottobre 2025.

Fonte foto: Xinhua

(ITALPRESS).

