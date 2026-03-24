SANSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 19 marzo 2026, mostra una veduta lungo la costa dell’isola di Zhaoshu, a Sansha, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Un tempo brulla, l’isola è stata trasformata in un tesoro verde dopo anni di sforzi per la conservazione ecologica, tra cui riforestazione, raccolta differenziata dei rifiuti e desalinizzazione dell’acqua di mare da parte della città di Sansha.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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