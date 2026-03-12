Cina: inviato esorta USA e Israele a cessare operazioni militari per evitare ulteriore deterioramento della situazione

NAZIONI UNITE (XINHUA/ITALPRESS) – Il modo fondamentale per impedire un ulteriore deterioramento della situazione è che Stati Uniti e Israele cessino le loro operazioni militari, ha dichiarato ieri un inviato cinese, spiegando il voto sulla proposta di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU in merito alla situazione relativa all’Iran.

“La Cina è profondamente preoccupata per la rapida escalation della situazione nella regione del Golfo, che rischia di spingere l’intero Medio Oriente in un pericoloso abisso”, ha affermato Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite.

Senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza, e nel mezzo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari contro l’Iran, violando chiaramente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, ha aggiunto Fu.

“Lo scoppio di questa guerra manca di giustificazioni e legittimità”, ha sottolineato Fu, aggiungendo che la sua continuazione porterà solo danni, senza alcun beneficio.

Allo stesso tempo, ha affermato l’ambasciatore, la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale degli Stati arabi del Golfo devono essere pienamente rispettate. “A questo proposito, la Cina non sostiene gli attacchi dell’Iran contro gli Stati arabi del Golfo, e condanna tutti gli attacchi indiscriminati contro civili innocenti e obiettivi non militari”.

Fu ha affermato che la Cina sostiene le legittime richieste degli Stati arabi del Golfo a tutela della propria sicurezza nazionale, ne apprezza e ne sostiene la moderazione, e appoggia i continui sforzi dei Paesi della regione per risolvere le controversie attraverso la diplomazia.

Fu ha aggiunto che la Cina ha partecipato in modo costruttivo alle consultazioni. “Purtroppo, tuttavia, la proposta non riflette pienamente le cause alla radice né il quadro complessivo del conflitto in modo equilibrato. I suggerimenti ragionevoli avanzati dalla Cina non sono stati adeguatamente presi in considerazione. Pertanto, la Cina non ha avuto altra scelta che astenersi dal voto”.

Sottolineando che la prosecuzione e l’escalation del conflitto non servono gli interessi di alcuna parte, Fu ha affermato che la Cina ribadisce l’appello a una cessazione immediata delle operazioni militari per evitare ulteriori cicli di escalation e impedire che il conflitto si estenda.

“Le parti interessate dovrebbero tornare al più presto sulla giusta strada del dialogo e dei negoziati, e risolvere le loro divergenze attraverso un dialogo paritario”, ha affermato Fu. Secondo il funzionario, la Cina è pronta a continuare a lavorare con i Paesi della regione e con la più ampia comunità internazionale per creare sinergie a favore della pace e promuovere il tempestivo ripristino della pace e della stabilità in Medio Oriente.

