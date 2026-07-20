Cina: iniziato a Haikou il Carnevale dell’isola di Hainan 2026 (3)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’artista interagisce con il pubblico durante una parata di carnevale a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 18 luglio 2026. Il Carnevale dell’isola di Hainan 2026 è iniziato sabato e proseguirà fino al 18 agosto, periodo durante il quale si terranno oltre 50 eventi speciali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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