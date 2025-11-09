Cina: indice prezzi al consumo (CPI) cresce dello 0,2% nel mese di ottobre

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina, principale indicatore dell’inflazione, è aumentato dello 0,2% su base annua nell’ottobre 2025, secondo i dati diffusi domenica dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).
Su base mensile, il CPI è cresciuto anch’esso dello 0,2% il mese scorso, sempre secondo i dati.
L’indice dei prezzi al consumo core, che esclude i prezzi di alimentari ed energia, è aumentato dell’1,2% su base annua – segnando il sesto mese consecutivo di accelerazione del ritmo di crescita.
La statistica dell’NBS Dong Lijuan ha attribuito l’aumento dei prezzi al consumo dello scorso mese agli effetti continui delle politiche per espandere la domanda interna, insieme all’impatto positivo del periodo festivo della Giornata nazionale e del Festival di metà autunno.
I dati di domenica hanno inoltre rivelato che l’indice dei prezzi alla produzione (PPI), che misura i costi dei beni all’uscita dalla fabbrica, è diminuito del 2,1% su base annua nel mese di ottobre.
