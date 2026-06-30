XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 30 giugno 2026, mostra un treno proiettile mentre attraversa il ponte sul fiume Shending lungo la ferrovia ad alta velocità Xi’an-Shiyan, nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale. La ferrovia è entrata ufficialmente in funzione oggi. Presenta una velocità di progetto fino a 350 chilometri orari e una lunghezza totale di 257 chilometri. Collega Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, con Shiyan, nella vicina provincia dello Hubei, nella regione centrale del Paese. La linea si collega alla ferrovia ad alta velocità Wuhan-Shiyan già esistente, riducendo i tempi di percorrenza tra Xi’an e Wuhan, capoluogo dello Hubei, a 2 ore e 41 minuti, rispetto alle precedenti 4,5 ore del percorso alternativo. Il viaggio tra Xi’an e Shiyan è stato ridotto da oltre 6 ore, con i treni convenzionali, a poco più di un’ora.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).