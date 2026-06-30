Cina: Hainan prevede +8,25 mln viaggi aerei di passeggeri durante turismo estivo

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I due principali aeroporti della provincia insulare meridionale cinese di Hainan dovrebbero gestire oltre 8,25 milioni di viaggi aerei di passeggeri durante la stagione dei viaggi estivi, che inizierà il primo luglio.

L’Aeroporto internazionale Meilan di Haikou dovrebbe gestire quasi 4,63 milioni di viaggi passeggeri a luglio e agosto, con circa 32.000 voli programmati, in aumento rispettivamente dello 0,9% e dell’1,25% su base annua.

Diverse compagnie aeree intendono aumentare la frequenza dei voli sulle rotte tra Haikou e città tra cui Wuhan, Chongqing e Changsha. L’aeroporto ha ampliato la propria rete internazionale con un maggior numero di voli verso Giacarta e una nuova rotta per Madrid.

L’Aeroporto internazionale Phoenix di Sanya, situato nell’omonima località turistica, dovrebbe gestire circa 3,63 milioni di viaggi di passeggeri e 22.800 voli durante la stagione dei viaggi estivi.

Per far fronte al previsto aumento dei passeggeri, l’aeroporto prevede di incrementare la frequenza dei voli sulle rotte nazionali verso le principali città, tra cui Pechino, Chengdu, Hangzhou e Zhengzhou, e di potenziare la capacità sulle rotte chiave impiegando aeromobili a fusoliera larga.

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