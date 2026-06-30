XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il treno proiettile n.G3966, il primo treno della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Shiyan, parte dalla Xi’an East Railway Station a Xi’an, nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, il 30 giugno 2026. La ferrovia è entrata ufficialmente in funzione oggi. Presenta una velocità di progetto fino a 350 chilometri orari e una lunghezza totale di 257 chilometri. Collega Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, con Shiyan, nella vicina provincia dello Hubei, nella regione centrale del Paese. La linea si collega alla ferrovia ad alta velocità Wuhan-Shiyan già esistente, riducendo i tempi di percorrenza tra Xi’an e Wuhan, capoluogo dello Hubei, a 2 ore e 41 minuti, rispetto alle precedenti 4,5 ore del percorso alternativo. Il viaggio tra Xi’an e Shiyan è stato ridotto da oltre 6 ore, con i treni convenzionali, a poco più di un’ora.

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(ITALPRESS).