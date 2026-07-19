Cina: in prova treno turistico Suifenhe-Vladivostok (2)

SUIFENHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 17 luglio 2026 mostra un treno turistico diretto a Vladivostok, in Russia, nella Provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Un treno turistico transfrontaliero che collega Vladivostok, in Russia, e Suifenhe, in Cina, è entrato ufficialmente in esercizio sperimentale venerdì. La linea, che si estende anche fino a Mudanjiang, nella Provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, integra le risorse turistiche lungo il percorso ferroviario, offrendo ai visitatori un’esperienza di viaggio completa e diversificata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)