Cina: in corso il raccolto dei cedri a mano di Buddha (2)

JINHUA (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un operaio raccoglie un cedro a mano di Buddha nella cittadina di Bailongqiao, nel distretto di Wucheng, città di Jinhua, nella provincia orientale cinese di Zhejiang, l’11 novembre 2025. Il cedro a mano di Buddha di Jinhua, un prodotto agricolo tipico della città, è recentemente entrato nella stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
