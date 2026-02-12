PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina imporrà misure compensative su alcuni prodotti lattiero-caseari importati dall’Unione europea (UE) per un periodo di cinque anni a partire da venerdì, ha dichiarato giovedì il ministero del Commercio.

Secondo la decisione definitiva annunciata dal ministero, le aliquote dei dazi specifiche per azienda variano dal 7,4% all’11,7%.

Su richiesta dell’industria nazionale cinese, il ministero ha avviato un’indagine in materia di dazi compensativi il 21 agosto 2024.

L’indagine è stata condotta in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi, nonché con le pertinenti regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, seguendo i principi di equità, imparzialità, apertura e trasparenza, ha affermato un portavoce del ministero, aggiungendo che il ministero ha ampiamente sollecitato le opinioni delle parti interessate e ha pienamente tutelato i loro diritti.

Il rapporto sulla decisione mostra che alcuni prodotti lattiero-caseari importati dall’UE sono sovvenzionati, che tali importazioni sovvenzionate hanno causato un danno materiale alla relativa industria nazionale cinese e che è stato stabilito un nesso causale tra le sovvenzioni e tale danno materiale, ha osservato il portavoce.

(ITALPRESS).