GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista si rilassa in una caffetteria vicino a una cascata nella città di Anshun, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 6 agosto 2026. Nota soprattutto per il suo paesaggio carsico, il Guizhou ha valorizzato al meglio le grotte carsiche per sviluppare caratteristici siti destinati a soggiorni rinfrescanti. Caratterizzata da meraviglie geologiche naturali, refrigerio e attività acquatiche, questa nuova esperienza turistica è diventata molto popolare sia tra i residenti sia tra i visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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