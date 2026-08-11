Egitto, il ministro dei trasporti a colloquio con l’omonimo dell’Ungheria: focus sulla cooperazione

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano dei Trasporti, Kamel El-Wazir, ha incontrato nella Nuova Capitale amministrativa del Cairo il ministro ungherese dei Trasporti e degli Investimenti, David Vitézy. Al centro del colloquio è stata la cooperazione bilaterale nei settori dei trasporti, con particolare attenzione alle ferrovie, alla mobilità collettiva e al trasporto sostenibile. I due ministri hanno esaminato gli sviluppi della cooperazione esistente e le possibilità di ampliare lo scambio di esperienze.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).