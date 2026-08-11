I vigili del fuoco di Malta impegnati nell’incendio in Portogallo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I vigili del fuoco del Dipartimento della Protezione civile di Malta hanno partecipato alle operazioni in Portogallo per fronteggiare un vasto incendio boschivo nella regione di Guarda. La squadra maltese è stata inviata in Portogallo nell’ambito del programma dell’Ue di preposizionamento delle risorse per la lotta agli incendi boschivi del Meccanismo di protezione civile europeo.

La squadra ha operato al fianco della Forca Especial de Protecao Civil portoghese. Alle operazioni hanno preso parte circa 320 operatori, supportati da 85 veicoli e 11 mezzi aerei antincendio.

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(ITALPRESS).