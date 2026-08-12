GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti si divertono all’interno di una grotta carsica nella città di Kaili, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 agosto 2026. Noto soprattutto per il suo paesaggio carsico, il Guizhou ha saputo valorizzare al meglio le grotte carsiche per creare luoghi unici dove trovare refrigerio. Caratterizzata da meraviglie geologiche naturali, momenti rinfrescanti e attività acquatiche, questa nuova esperienza turistica è diventata molto popolare sia tra i residenti sia tra i visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).