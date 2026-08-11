Washington Post “Trump non rientrò dal vertice Nato sull’Air Force One per il rischio di un attentato”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non rientrò dal vertice Nato di Ankara a bordo dell’Air Force One, un Boeing 747, ma fu trasferito a bordo di un altro aereo militare a causa dell’allarme scattato per il rischio di un attentato di presunta matrice iraniana. Lo rivela il Washington Post, citando proprie fonti.

I fatti risalirebbero allo scorso 8 luglio, al termine del vertice dell’Alleanza nella capitale turca. Trump salì in realtà su un velivolo militare C-32A, più piccolo dell’Air Force One. Il trasferimento avvenne, sempre secondo la ricostruzione del giornale, di nascosto dalle telecamere che invece ripresero solo la prima parte dell’operazione, che mostrava Trump salire sul volo ufficialmente programmato. Pochi minuti dopo il suo ingresso nel primo aereo, Trump fu fatto uscire e trasferito fino al nuovo velivolo con un veicolo del servizio catering dell’aeroporto. A bordo dell’Air Force One rimasero giornalisti e staff della Casa Bianca, ignari dell’operazione. Trump arrivò con il C-32A nel Regno Unito, accompagnato dal segretario alla Guerra, Pete Hegseth.

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