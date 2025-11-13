TIANJIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Persone osservano i gabbiani lungo il fiume Haihe, nel comune di Tianjin, nel nord della Cina, il 13 novembre 2025. Migliaia di gabbiani si sono recentemente radunati presso un molo sul fiume Haihe, trasformandolo in un’attrazione turistica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
