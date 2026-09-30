PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, pronuncia un importante discorso durante un ricevimento per celebrare il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, tenuto presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, capitale della Cina, il 30 settembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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