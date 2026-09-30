Libia, prosegue il sopralluogo degli italiani a Bengasi per la ricostruzione del centro storico

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Continuano i sopralluoghi nel centro storico di Bengasi e gli incontri con il Fondo per la ricostruzione da parte del gruppo di professionisti e imprese italiane selezionati dalla Camera di Commercio Italo-Libica.

Nella seconda giornata di particolare interesse sono stati Omer Al Mokhtar street, i quartieri centrali con abitazioni civili e negozi, i mercati alimentari, tessili e di preziosi, il Faro, le moschee e il municipio, dove Mussolini aveva il suo studio durante le visite a Bengasi. Nove edifici – cinque da costruire ex novo e quattro da ristrutturare – nei quartieri Old Town e Al Sabri, realizzati dagli italiani nei primi decenni del Novecento, saranno oggetto del lavoro che impegnerà otto studi professionali e decine di aziende italiane nei prossimi anni a Bengasi. Il Fondo ha preferito l’eccellenza italiana per la ricostruzione del centro storico, al di là di questioni storiche, filologiche e geopolitiche, puntando su affidabilità, autorevolezza, tradizione e professionalità del Made in Italy.

La compagine italiana e quella libica condividono gli stessi obiettivi e lavoreranno fianco a fianco per realizzare opere che, oltre all’estetica architettonica e alla funzionalità, possano diventare simbolo di una rinnovata amicizia operativa tra i due popoli del Mediterraneo.

La delegazione italiana, guidata dal presidente Nicola Colicchi e dal direttore generale Francesco Muraca, ha incontrato i referenti del settore tecnico-ingegneristico per confrontarsi su aspetti di fondo e di dettaglio del progetto di ristrutturazione, nonché su tempistiche e costi. Nel pomeriggio é previsto un incontro con il console italiano Filippo Colombo per uno scambio di idee mirato a superare eventuali criticità in operazioni complesse e di lungo respiro.

-Foto camera di commercio italo libica-

(ITALPRESS).