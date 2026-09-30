L’Iran annuncia di aver ricevuto una nuova proposta dagli Usa

ROMA (ITALPRESS) – L’Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohayerani all’agenzia Irna, il ministro degli Esteri Seyyed Abbas Araqchi presenterà oggi, durante la riunione di governo, un resoconto del suo viaggio a New York e della serie di incontri tenuti, tra cui la presentazione delle condizioni poste dall’Iran per l’apertura dello Stretto di Hormuz tramite mediatori.

Il portavoce del governo ha aggiunto: “Nonostante gli sforzi del nemico per isolare politicamente l’Iran, la presenza del gruppo iraniano è stata al centro dell’attenzione e degli incontri, e si sono tenuti numerosi incontri con paesi europei, del Golfo Persico e altri paesi, e l’azione diplomatica per spianare la strada in campo di politica estera è stata perseguita con serietà. Nell’incontro odierno, la proposta della parte americana è stata presentata al presidente Pezizkian dal ministro degli Esteri del nostro Paese Abbas Araghchi”.

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