Accademia Libica, al via un corso per insegnanti di italiano in collaborazione con l’Università di Siena

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Accademia Libica per gli Studi Superiori ha ospitato la cerimonia di apertura del corso di formazione per insegnanti di italiano delle scuole e università libiche, in collaborazione con l‘Università per Stranieri di Siena.

Secondo quanto reso noto dall’Accademia in un comunicato, il presidente Ahmed Al-Mahdi Al-Dweik ha aperto i lavori ringraziando i partner italiani e libici, tra cui l’addetto culturale Salvatore Cicermo e il sottosegretario all’Istruzione Superiore libico Saleh Al-Ghoul.

Al-Dweik ha auspicato che il corso riattivi il master in italiano dell’Accademia, interrotto per mancanza di docenti, definendo la lingua un ponte tra i popoli. Il sottosegretario libico ha sottolineato la profondità delle relazioni libico-italiane e la volontà di continuare la cooperazione in formazione e ricerca.

L’addetto culturale Cicermo ha illustrato obiettivi e risultati del corso per migliorare l’insegnamento dell’italiano.

-Foto ufficio stampa Accademia Libica-

(ITALPRESS).