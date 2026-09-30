PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha esortato la nazione ad avanzare con fiducia salda e passi decisi per conseguire il grande ringiovanimento nazionale.
Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un ricevimento tenuto presso la Grande Sala del Popolo a Pechino per celebrare il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.
La Festa nazionale cinese cade il primo ottobre.
(ITALPRESS).
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