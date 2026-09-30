URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo lotto di unità di generazione del Progetto di conservazione idrica di Dashixia, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, è stato collegato ieri alla rete per la produzione di energia elettrica, ha reso noto il costruttore.

Situata nel Grand Canyon di Wensu, nella prefettura di Aksu, nello Xinjiang, la diga alta 247 metri di questo complesso è attualmente la più alta al mondo tra quelle in sabbia e ghiaia con rivestimento in calcestruzzo, secondo il costruttore, la China Gezhouba Group Co., Ltd.

Una volta pienamente operativo, il complesso potrà generare oltre 1,89 miliardi di chilowattora di elettricità all’anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 600.000 famiglie.

Ogni anno convoglierà inoltre 3,42 miliardi di metri cubi d’acqua verso il fiume Tarim, alleviando la carenza idrica su oltre 6,8 milioni di mu (circa 453.333 ettari) di terreni agricoli, potenziando al contempo in modo significativo la capacità di controllo delle inondazioni e favorendo notevolmente la modernizzazione agricola nello Xinjiang meridionale.

Durante il processo di costruzione, sono state applicate tecnologie blockchain per raccogliere dati sul calcestruzzo e gestire il trasporto, rendendo controllabile e tracciabile la qualità del progetto, ha osservato Song Xiaojian, responsabile del progetto.

Per mitigare l’impatto del progetto sulla fauna ittica, il costruttore ha inoltre investito 65 milioni di yuan (circa 9,64 milioni di dollari statunitensi) in diverse misure di protezione ecologica, entrate in funzione in anticipo rispetto ai tempi previsti, secondo Yang Yanling, del Dipartimento per la qualità e la protezione ambientale del progetto.

Finora sono stati rilasciati complessivamente 141.000 esemplari di pesce ottenuti tramite la riproduzione artificiale, ha concluso Yang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).