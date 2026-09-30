Missione di Startup e Centri per l’Innovazione italiani in Georgia

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Si è svolto a Tbilisi l’evento dal titolo “Italian Start-Ups Meets Georgia”, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Georgia e l’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ITA) nell’ambito delle celebrazioni in Georgia della Giornata dell’Innovazione e della Ricerca Italiana.

L’evento mirato a promuovere le eccellenze italiane nel settore dell’innovazione e ad esplorare le opportunità di collaborazione, favorendo contatti diretti tra imprese italiane e georgiane, incontri B2B e visite presso centri tecnologici e startup locali.

Con il coinvolgimento dall’Italia delle principali startup e centri per l’innovazione italiani, tra cui IoTique (Igloo S.r.l), azienda specializzata nella realizzazione di piattaforme cloud di gestione dati e soluzioni software su misura per l’Internet of Things (IoT); ITS Prodigy, azienda specializzata in trasformazione digitale, intelligenza artificiale, big data e tecnologie, analisi, progettazione e sviluppo tecnologico per la transizione digitale e l’innovazione aziendale; ICARUS, startup innovativa specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per il settore sanitario; Junto Innovation Hub, azienda specializzata nell’innovazione digitale, nello sviluppo di startup e nel trasferimento tecnologico e MY-MONEY, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di pagamento biometrici e completamente device-free.

Ad aprire l’evento è stato l‘Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono che, nel suo intervento, ha posto l’accento sul dinamismo delle relazioni bilaterali e sulla crescente importanza della cooperazione nel settore di innovazioni e tecnologie tra Italia e Georgia. “Non a caso questo evento rivolto ai settori delle startup si svolge in Georgia, Paese che si sta affermando come hub emergente per innovazione e tecnologia nel Caucaso – ha detto l’Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono -. L’iniziativa consente di creare connessioni dirette con partner locali, costruire una collaborazione tra gli ecosistemi di innovazioni dei nostri Paesi e favorire ulteriormente lo sviluppo dei settori tecnologici”.

Dopo le presentazioni delle aziende italiane e l’intervento della GITA sui programmi di sostegno all’innovazione e sulle infrastrutture tecnologiche, e quello della Camera di Commercio Italo-Georgiana (ITAGEO), si è svolta una tavola rotonda sull’ecosistema delle startup e una fitta sessione d’incontri B2B, mirata a facilitare il dialogo diretto tra le imprese dei due Paesi, promuovere nuove opportunità di collaborazione e proporre progetti concreti.

Il 29 settembre la delegazione ha proseguito il programma a Kutaisi, con visite all’Università Internazionale di Kutaisi, al Kutaisi Technology Hub e al Centro di formazione innovativa TUMO; e con incontri con diverse startup georgiane.

-Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Georgia-

(ITALPRESS).