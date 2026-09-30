Italian Scientists Association “Solidarietà ai colleghi dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – L’Italian Scientists Association esprime attraverso una nota “profondo dolore e ferma condanna” per l’attacco che lunedì 28 settembre ha colpito, in pieno giorno, la sede storica dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, nel centro di Kiev.

“Il nostro pensiero va innanzitutto alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone rimaste ferite, tra cui anche dei bambini – si legge -. Le immagini di studenti e ricercatori costretti a cercare scampo dalle finestre, tra fumo e fiamme, ci colpiscono come scienziati e come esseri umani. L’Accademia non è soltanto un edificio: è da oltre un secolo il cuore della ricerca ucraina, un luogo in cui generazioni di studiosi hanno contribuito al patrimonio scientifico europeo e mondiale. Colpirla significa colpire la conoscenza stessa, che per sua natura non conosce confini e appartiene all’intera umanità. Nessun conflitto può giustificare attacchi contro civili, università e istituzioni di ricerca”.

“Ai colleghi ucraini, che in questi anni hanno continuato a studiare, insegnare e fare ricerca in condizioni durissime, rivolgiamo la nostra vicinanza e la nostra ammirazione. La comunità scientifica italiana è al vostro fianco – concludono il Consiglio Direttivo e tutti i soci dell’Italian Scientists Association -. Continueremo a difendere la libertà della ricerca e a chiedere con forza la fine delle violenze e una pace giusta”.

-Foto IPA Agency-

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