Cdp rilancia il ruolo delle banche di sviluppo per gli investimenti nel settore idrico

ROMA (ITALPRESS) – “Nel Mediterraneo oltre 180 milioni di persone sono già esposte alla scarsità idrica. Gli investimenti nel settore dell’acqua sono in crescita e nel 2024 hanno raggiunto quasi 50 miliardi di dollari, ma il fabbisogno resta enorme ed è destinato ad aumentare nei prossimi anni”. Così il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, è intervenuto a un panel dedicato al ruolo della finanza pubblica e privata nel colmare il fabbisogno di investimenti del settore idrico nel Mediterraneo nell’ambito dell’EuroMediterranean Water Forum. “Per trasformare queste esigenze in investimenti concreti è necessario mobilitare nuovi capitali, rafforzare i partenariati e rendere finanziabili un numero crescente di progetti. L’ambizione è costruire un approccio mediterraneo agli investimenti, capace di offrire per ogni progetto lo strumento finanziario, le competenze tecniche e la condivisione dei rischi più adeguati. L’acqua è una questione centrale per il futuro del Mediterraneo”, ha aggiunto. Cdp ha promosso inoltre una special session che ha riunito banche di sviluppo, istituzioni finanziarie e organizzazioni internazionali per approfondire il contributo della cooperazione e della finanza al rafforzamento della sicurezza idrica nel Mediterraneo.

Al panel hanno partecipato rappresentanti delle principali banche multilaterali e pubbliche di sviluppo attive a livello europeo, mediterraneo e internazionale, tra cui World Bank Group, Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), KfW, Banca Africana di Sviluppo (AfDB), Agence Française de Développement (AFD), Banca Islamica di Sviluppo (IsDB), Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e le Casse del Mediterraneo. L’incontro, moderato e introdotto da Enrico Petrocelli, responsabile Relazioni Istituzionali Internazionali di Cdp, ha visto inoltre l’intervento di Claudia Falavolti, responsabile Finanziamenti Sovrani e Sub-Sovrani – Cooperazione allo Sviluppo di Cdp, che ha presentato le iniziative promosse dall’Istituto nel settore idrico nell’ambito della cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli interventi sviluppati nel quadro del Piano Mattei e con le principali partnership multilaterali attive nel settore.

– foto IPA Agency –

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